8 de janeiro Mulher que pichou estátua do STF no 8/1 fez carta com desculpa a Moraes Débora Rodrigues dos Santos, que ré por ato golpista, leu documento durante audiência

A mulher responsável por pichar a estátua A Justiça, que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal ( STF), durante os atos golpistas do 8 de janeiro fez uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação, pedindo desculpas pela sua atitude.

Débora Rodrigues dos Santos é ré no STF, desde agosto, por cinco crimes, incluindo golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ainda não há data para seu julgamento.

Santos leu a carta durante uma audiência de instrução do seu processo, em novembro. No documento, ela afirma que na época não sabia da importância da estátua, mas que depois conheceu a história da obra e do seu autor, o artista mineiro Alfredo Ceschiatti.

Ela escreveu na estátua "Perdeu, mané", frase dita pelo ministro Luís Roberto Barroso (hoje presidente do STF) a um manifestante bolsonarista que o abordou em Nova York, em novembro de 2022. A frase também foi pichada em outros pontos do STF no 8 de janeiro.

Na carta, Santos também pede desculpas à nação brasileira como um todo. Segundo ela, outra pessoa começou a escrever na obra, mas pediu que ela continuasse, porque sua letra seria feia.

Ao votar para receber a denúncia, Moraes destacou o ato de vandalismo. "A denunciada, conforme narrado na denúncia, não só participou das manifestações antidemocráticas como também foi a responsável pelo vandalismo da estátua 'A Justiça', localizada em frente à entrada principal do Supremo Tribunal Federal", escreveu o ministro.

