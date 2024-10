A- A+

ESTADOS UNIDOS Musk falta a reunião sobre investigação da compra do Twitter e tem 'oferta de acordo' recusada Bilionário deixou advogados da SEC, a CVM dos EUA, esperando e ofereceu apenas o reembolso das passagens aéreas como compensação. Órgão regulador do mercado recusou a proposta

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) afirmou que a oferta de Elon Musk de pagar US$ 2.923 (o equivalente a R$ 16.650) não é suficiente como compensação por ter desmarcado o compromisso com três advogados da agência, que iriam interrogá-lo no mês passado em uma investigação sobre sua compra do Twitter em 2022.

Em vez de aprovar automaticamente a proposta do bilionário de reembolsar a agência pelos custos de voo dos advogados para Los Angeles em setembro, enquanto Musk estava na Flórida para assistir ao lançamento de um foguete da SpaceX, um juiz deveria sancioná-lo formalmente para que ele entenda que sua conduta não é uma "questão trivial", afirmou a SEC na sexta-feira em um processo judicial.

O órgão regulador está buscando informações sobre as compras de ações do Twitter feitas por Musk e suas declarações sobre os investimentos antes de gastar US$ 44 bilhões para adquirir a plataforma de mídia social, que mais tarde foi renomeada como X.



"Apenas ordenar o reembolso dos custos de viagem não serviria como um verdadeiro impedimento para muitas pessoas que consideram violar uma ordem judicial — muito menos para alguém com os recursos extraordinários de Musk", disse a SEC.

No entanto, um advogado de Musk, que é a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 276,5 bilhões, afirmou que as opções da juíza distrital dos EUA, Jacqueline Scott Corley, são limitadas, uma vez que ele se dispôs a pagar os US$ 2.923.

A juíza Jacqueline Corley ordenou repetidamente que Musk cooperasse com a agência depois que ele inicialmente participou de duas entrevistas, mas se recusou a participar de uma terceira rodada de questionamentos. Musk finalmente se reuniu com os advogados da SEC para prestar depoimento em 3 de outubro.

"É duvidoso que o tribunal possa considerar um pedido de sanções, dado o acordo do Sr. Musk em fornecer o que a SEC busca", escreveu o advogado de Musk, Alex Spiro, à juíza na sexta-feira.

A SEC argumenta que Musk precisa ser responsabilizado por faltar ao depoimento marcado para setembro — algo que ele alegou ser justificável, pois tinha uma obrigação urgente de assistir ao lançamento em Cabo Canaveral.

Nova ação na Justiça: Musk é processado por produtora de Hollywood por usar imagens de 'Blade Runner' sem autorização

A agência pediu a Corley para "deixar claro que a ausência de Musk não foi uma questão trivial e ajustar adequadamente a sanção monetária ao seu comportamento inadequado".

A SEC se recusou a comentar além de sua manifestação judicial. Spiro não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

