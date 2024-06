"Não estou pensando em 2026, não tenho menor interesse", diz Tarcísio ao rebater Malafaia

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta-feira (6) não ter o “menor interesse” na eleição de 2026. O político é um dos nomes cotados para representar a direita na próxima eleição presidencial, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível por oito anos.

Durante uma palestra feita em evento da gestora de investimentos Galápagos Capital, Tarcísio relembrou sua trajetória e disse que é muito grato por “todas as portas” que Bolsonaro abriu a ele, e por isso sobe em carros de som e participa de eventos com o ex-presidente.

— Ele sabe a gratidão que tenho por ele, foi um cara que me abriu todas as portas, valorizou muito meu trabalho. E aí tem umas coisas que ‘por que você subiu no carro de som com o Bolsonaro? Qual foi o cálculo político?’ Nenhum, subi porque ele é meu amigo e eu gosto dele. ‘Ah, você vai disputar’, não tô pensando em eleição de 2026, não tenho menor interesse nisso, zero, de verdade. Meu interesse hoje é fazer a diferença aqui em São Paulo — falou.

Sem citar nomes, Tarcísio rebateu críticas recentes feitas por "um pastor". Em entrevista ao Globo publicada na última terça (4), o pastor Silas Malafaia teceu críticas ao governador.

— Outro dia um pastor aí chegou e me descascou porque eu quero isso, não vou ajudar o Bolsonaro, tal. O cara não me conhece.

O governador ainda lembrou que trabalhou no governo Dilma Rousseff (PT), quando era diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e que não tem críticas contra ela.

— Trabalhei com a presidente Dilma sem alinhamento político, e ela sempre foi muito respeitosa comigo e eu com ela e deu muito certo. Não tenho uma queixa dela, pelo contrário, só tenho agradecimento — afirmou.

Tarcísio também comentou sobre as eleições municipais, dizendo que prefere que a capital tenha um prefeito “alinhado” com o governo estadual, e elogiou Ricardo Nunes (MDB):

— Óbvio que a minha ambição é ter um prefeito da capital que seja afinado com o governo do estado. Para mim, o ideal é trabalhar com o atual prefeito, é um prefeito que eu consigo conversar, temos projetos comuns. Eu tenho acompanhado demais o trabalho do Ricardo. É uma pessoa extremamente humilde, um grande coração, que sabe onde quer chegar, que vai contar com o integral apoio do governo do estado em todos os momentos — falou.

