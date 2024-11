A- A+

GABINETE Nikolas Ferreira nomeia vereador mais votado de Belo Horizonte como secretário parlamentar Até tomar posse na Câmara Municipal, Pablo Almeida (PL) retomou o posto no gabinete do parlamentar; salário é de R$ 16,2 mil

Após eleger seu assessor como o vereador mais votado da história de Belo Horizonte, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) voltou a nomear Pablo Almeida (PL) em seu gabinete na Câmara dos Deputados. A decisão foi publicada no Diário Oficial de terça-feira (12).

Até primeiro de janeiro, quando tomará posse na Câmara Municipal, Almeida será secretário parlamentar de Nikolas. O salário para o cargo é de R$ 16,2 mil.

O vereador eleito esteve nomeado no gabinete de Nikolas entre outubro do ano passado e junho deste ano. A exoneração ocorreu a tempo de concorrer o pleito.

Nas eleições deste ano, Pablo Almeida obteve mais de 39 mil votos e se tornou o vereador mais bem eleito da história da capital mineira. O recorde anterior era de 2020, quando a hoje deputada federal Duda Salabert (PDT) obteve a preferência de 37.613.

Phablo Gomes Almeida tem 31 anos é natural de Belo Horizonte, Pablo Almeida e nunca disputou um cargo eletivo antes. Em sua prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou ter R$ 52.967,79 em bens. A maior parte desta quantia, R$ 50,7 mil é referente a um automóvel.

Na campanha deste ano, fez dobradinha com o candidato à prefeitura do PL, Bruno Engler, em quase todas suas agendas. O bolsonarista foi derrotado pelo prefeito Fuad Noman (PSD) no segundo turno.

