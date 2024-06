A- A+

PRESIDENTE LULA No Ceará, Lula participa de cerimônia do Minha Casa, Minha Vida Presidente também participa de anúncio de investimentos em institutos federais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira, em Fortaleza, de solenidade de entrega de 416 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. Durante a tarde, Lula entrega moradias no Residencial Cidade Jardim III.

Simultaneamente, outro conjunto habitacional também financiado pelo programa será entregue na cidade de Sinop (MT), com 288 apartamentos.

Lula desembarca na capital do Ceará pela manhã, onde participa de outro evento, com anúncio de investimentos para instituições federais. Ao lado do ministro da Educação, Camila Santana, será detalhada a destinação de verbas.



De acordo com o Palácio do Planalto, na agenda da manhã, será anunciado o aporte de investimentos na Universidade Federal do Ceará (UFC), na Universidade Federal do Cariri (UFCA), na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

