Brasília "O futuro começa hoje e ele se chama juventude", afirma Geraldo Alckmin sobre João Campos Prefeito do Recife esteve reunido com o vice-presidente em Brasília

O prefeito do Recife, João Campos, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ambos filiados ao PSB, encontraram-se nesta quinta-feira (16) em Brasília. Durante a reunião, os dois discutiram temas relacionados ao Brasil, além de possíveis programas e parcerias entre o Governo Federal e a gestão municipal para o desenvolvimento da capital pernambucana.

João Campos publicou um vídeo, em suas redes sociais, ao lado de Geraldo Alkcmin.

Alckmin, por sua vez, elogiou o trabalho de João Campos e ressaltou a relevância da juventude na política.

“Alegria receber o João Campos, grande prefeito, reeleito com uma votação consagradora, fruto do seu trabalho, sua eficiência e dos avanços. Quero reiterar aqui que o futuro começa hoje. Ele se chama juventude”, declarou o vice-presidente, apontando para o prefeito.

