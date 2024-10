O mais duro ataque de Malafaia a Bolsonaro e a reação amena da família. Confira

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou revidar o ataque sofrido, ontem, pelo pastor Silas Malafaia, que o acusou de ser covarde por não ter botado a cara nas eleições em São Paulo temendo Pablo Marçal. Sua defesa foi feita pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro, mas de forma bem amena: “Roupa suja se lava em casa. O Silas expôs intimidade das nossas conversas, e é esse tipo de atuação que encolhe o nosso campo”, afirmou.

Malafaia disse que Bolsonaro se omitiu nas eleições municipais de São Paulo por medo de ser derrotado por Pablo Marçal (PRTB) caso o ex-coach vencesse o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com quem o ex-presidente firmou aliança e até indicou um vice na chapa. Malafaia diz que não é papel de um líder guiar-se exclusivamente pelas redes sociais.

“Bolsonaro foi covarde, omisso. Para ficar bem, sabe com quem? Com seguidores. Que político é esse, meu Deus? Que porcaria de líder é esse?”, desabafou numa entrevista à Folha de São Paulo. As intimidades a que Flávio se refere trata do momento em que Malafaia disse que Bolsonaro chorou durante “cinco minutos” com medo de ser preso.

Malafaia contou que durante a campanha enviou “mais de 30 mensagens duríssimas” para Bolsonaro, mas ficou sem resposta porque o ex-presidente lhe seria devedor desses momentos de apoio. Malafaia espinafrou Bolsonaro — “Que porcaria de líder é esse?”. Flávio disse que o pai acertou na conduta, tanto que Ricardo Nunes foi para o segundo turno.

