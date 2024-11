Operação Carro-Pipa: na pressão, Governo Lula retoma serviço. Confira

Um dia após anunciar a suspensão da operação Carro Pipa no semiárido nordestino, alegando falta de recursos, o Governo Federal recuou, ontem. Depois de forte pressão, que começou com um discurso do líder do União Brasil no Senado, Efraim Morais (PB), o Governo se apressou em informar que a situação já estava resolvida.

“O Governo repassou recursos ao Exército para garantir o funcionamento da operação de carros-pipa até o fim do ano”, garantiu o ministro da Casa Civil, Rui Costa, numa entrevista a uma TV em Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo ele, a transferência de recursos aconteceu ainda na segunda (25) e a situação foi regularizada ao longo do dia de ontem.

"O ministro da integração inclusive veio comigo, ontem mesmo ele já resolveu esse problema burocrático, houve a transferência de recurso para o Exército e a partir de hoje a situação será totalmente regularizada. Foi transferido um montante de recurso, portanto os recursos estão garantidos até o final do ano e em janeiro com o novo orçamento", declarou em entrevista ao Bom Dia RN.

A declaração do ministro foi dada após o Exército confirmar a suspensão da operação carro-pipa na segunda-feira. O serviço leva água potável a áreas sem o abastecimento regular na região Nordeste e em parte de Minas Gerais. A suspensão começou pela Paraíba e se estendeu em seguida a Pernambuco, paralisando a distribuição de água em Petrolina.

O deputado federal Fernando Monteiro classificou a medida como preocupante e inadmissível, destacando que a interrupção coloca em risco mais de 1,5 milhão de pessoas no Nordeste, sendo mais de 500 mil em Pernambuco.

“Estamos falando de mais de 1,5 milhão de nordestinos atendidos em mais de 400 municípios, sendo que em Pernambuco são mais de 500 mil pessoas em 93 cidades. Essas comunidades estão em situação de emergência e precisam dessa assistência básica”, afirmou.

Os deputados federais Eduardo e Lula da Fonte (PP-PE) também reagiram à suspensão do programa, solicitando ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao Exército Brasileiro uma solução urgente para a retomada do serviço.

“A Operação Carro-Pipa não é apenas um programa, é uma questão de dignidade e sobrevivência. Sem ela, milhares de famílias do Nordeste enfrentam ainda mais dificuldades em um cenário já desafiador de escassez hídrica”, destacou Lula da Fonte.