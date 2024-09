A- A+

ELEIÇÕES 2024 Marçal convoca pastores para encontro após perder espaço para Nunes entre evangélicos Candidato do PRTB em São Paulo agendou encontro virtual com líderes religiosos

Após perder espaço para Ricardo Nunes (MDB) entre os eleitores evangélicos, o candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, agendou um encontro virtual com pastores e líderes religiosos para esta segunda-feira, 23.



A pesquisa Datafolha mais recente, divulgada na quinta-feira, 19, revela que Marçal recuou 5 pontos percentuais entre os evangélicos em uma semana, passando de 31% para 26% das intenções de voto nesse grupo.

No mesmo período, Nunes avançou de 29% para 32%. Com a margem de erro de 6 pontos percentuais para esse segmento, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.



No entanto, essa é a primeira vez em cinco semanas que o emedebista aparece numericamente à frente de Marçal entre os eleitores evangélicos. A pesquisa foi realizada entre 17 e 19 de setembro e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03842/2024.





O candidato do PRTB gravou um vídeo convidando pastores de todo o País, especialmente da capital paulista, para uma videochamada no início da tarde da segunda-feira, 23.



A gravação é acompanhada de um formulário para que os líderes religiosos se inscrevam e participem do evento.



O documento solicita que os líderes indiquem o nome da igreja à qual pertencem e a quantidade de fiéis, além de seus perfis nas redes sociais e os dados de suas respectivas igrejas.

"Desde 2001 que eu estou na Igreja Videira do pastor Aluísio, eu já estudei teologia, eu tenho um chamado na parte de Deus pra servir na política agora", diz Pablo Marçal no vídeo convocando pastores para seu evento virtual.



O vídeo foi revelado pelo jornal O Globo e confirmado pelo Estadão, que teve acesso tanto à gravação quanto ao formulário.

No convite aos religiosos, Marçal afirma que a cidade de São Paulo nunca teve um "cristão na liderança", o que não é preciso, já que o atual prefeito, Ricardo Nunes, é católico.



Ele também menciona a intenção de realizar um encontro presencial para aqueles que participarem do evento online.

