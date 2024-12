Pacheco afirma que Lula estava 'abatido' durante reunião no Planalto

A- A+

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava "abatido" durante uma reunião na segunda-feira no Palácio do Planalto, mas que se despediu "com um sorriso no rosto". Pacheco desejou uma boa recuperação para Lula, que passou por cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira em decorrência de um sangramento no cérebro.

— Muitas pessoas me perguntaram como estava o presidente na nossa reunião de ontem, às 17h no Palácio do Planalto. E eu devo dizer que, naturalmente abatido em função do estado de saúde, mas me recebeu no seu gabinete e se despediu de mim no seu gabinete com um sorriso no rosto. O que é um indicativo que o presidente Lula em breve estará retomando suas atividades, para bem do Brasil e para bem dos brasileiros — afirmou Pacheco, na abertura da sessão do Senado.

Na segunda-feira, Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tratar sobre as emendas parlamentares, que tiveram o pagamento restringido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os dois pediram um gesto a Lula para acelerar a votação do pacote fiscal ainda em 2024.

O sangramento que levou à cirurgia de Lula tem relação com um acidente doméstico no dia 19 de outubro, quando o presidente caiu de cabeça no chão no banheiro do Palácio da Alvorada e sofreu um traumatismo craniano.

Segundo a equipe médica, Lula está consciente e internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para observação após o procedimento. A expectativa é que ele deixe a UTI em até três dias e volte para Brasília somente na próxima semana.

