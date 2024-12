Papai Noel patriota? Reduto bolsonarista, Balneário Camboriú troca traje vermelho do "bom velhinho"

A- A+

A presença de um Papa Noel verde e amarelo na decoração de Natal de Balneário Camboriú (SC) causou controvérsia nas redes sociais. A ausência da tradicional cor vermelha no "bom velhinho" foi entendida como uma forma de apropriação política da figura, que acabou apelidada de "Papai Noel Patriota" por internautas.

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Balneário Camboriú disse que a escolha das cores branco, dourado e verde "busca simbolizar prosperidade e exclusividade, valores que o município deseja transmitir por meio dos elementos que adornam seus principais pontos turísticos". O atual prefeito da cidade catarinense é Fabrício Oliveira, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em janeiro, ele deixará o cargo para que assuma Juliana Pavan (PSD), eleita na última eleição.





"Não é amarelo, é dourado. Quebra um pouco o vermelho. Ficou mais chique e exclusivo. O dourado é sinônimo de exclusividade, algo que buscamos trazer para Balneário este ano", disse Thiago Velasques, secretário municipal do Turismo ao portal NSC Total, no fim de novembro.

A estátua do Papai Noel em verde e amarelo foi erguida na praça Almirante Tamandaré, na Praia Central, uma das principais do município. Vídeos divulgados nas redes sociais da prefeitura, porém, mostram que existem outras representações da figura nas cores tradicionais no local.

"Em Balneário Camboriú, reduto bolsonarento, politizaram até o Papai Noel, que está vestido de verde e amarelo. Ridículo!", escreveu um perfil no X. "Balneário Camboriú: nossos papais-noéis jamais serão vermelhos", comentou outro. Outros elogiaram a estátua: "Eu amei esse Papai Noel patriota. Sem o vermelho ficou lindo", pontuou uma usuária também no X.

Tido como um dos principais redutos bolsonaristas, o município elegeu em outubro como vereador mais votado o filho mais novo do ex-presidente, Jair Renan Bolsonaro. Em julho, a cidade recebeu o evento Conservative Political Action Conference (CPAC) Brasil, que contou com a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e do ex-candidato à presidência do Chile, José António Kast, derrotado por Gabriel Boric em 2021, além do próprio Bolsonaro. Em 2022, mesmo derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o então candidato à reeleição obteve 74,5% dos votos válidos em Balneário Camboriú.

Veja também

PRESIDENTE LULA Lula estava com dores de cabeça há cerca de uma semana