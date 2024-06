Para auxiliares, Lula espera que Juscelino tome a iniciativa de deixar o governo

A- A+

Auxiliares avaliam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quis deixar claro, na entrevista ao portal UOL, que a situação do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, expõe o governo e que espera que o titular da pasta tome a iniciativa de deixar o cargo.

Lula disse que conversou com Juscelino, indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, na última sexta-feira durante visita ao Maranhão.

— O que eu disse para ele: a verdade, só você que sabe. Se o procurador indiciar você, você sabe que tem que mudar de posição. Enquanto não houver indiciamento, ele fica como ministro, se houver indiciamento, ele será afastado (...) Eu quero que ele seja julgado da forma mais honesta possível — afirmou o presidente.

De acordo com integrantes do governo, Lula quis preparar o terreno para tirá-lo do comando do ministério, mas gostaria mesmo que Juscelino tomasse a iniciativa de pedir para sair para preservar o governo.

O entendimento no Planalto é que se a eventual saída do ministro for sacramentada será possível contornar o desconforto do União Brasil caso seja garantido que caberá à legenda indicar o substituto. No partido, no entanto, a situação ainda é vista com cautela.

Até o momento, a análise é que Juscelino mantém o apoio de padrinhos fortes para se manter no posto, como o senador Davi Alcolumbre (União-AP), e que, no atual cenário, o governo não tem pouca força para exigir uma saída.



Apesar de não compor uma base sólida, o partido ainda entrega uma parte considerável de votos em votações caras à equipe econômica do Palácio do Planalto.

Apesar da fala de Lula na entrevista ao UOL de que a situação do ministro mudará se ele for indicado, a PF já indiciou Juscelino. O presidente se referia à possibilidade de denúncia, que será avaliada pela PGR.

Juscelino nega irregularidades e creditou a atuação da PF a uma "ação política e previsível".

O inquérito da Polícia Federal investiga suspeitas de desvio de emendas parlamentares para pavimentação de ruas de Vitorino Freire, no interior do Maranhão, quando ele ainda era deputado federal. É a primeira vez que um integrante do primeiro escalão do atual mandato de Lula é indiciado, o que aumentou a pressão, vinda do PT, pela demissão do ministro.

Depois da entrevista do presidente, Juscelino declarou que fica no cargo até quando Lula quiser.

