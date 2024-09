A- A+

Eleições Pesquisas eleitorais do Datafolha mostram cenário em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte Em São Paulo, nas menções estimuladas, a conjuntura dos três candidatos com mais votos é de empate técnico

Além de mostrar o cenário da disputa pela prefeitura do Recife, o Instituto Datafolha divulgou, nesta quinta-feira (5), as pesquisas eleitorais das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Em São Paulo, nas menções estimuladas - em que são apresentadas as opções de candidatos ao entrevistado -, a conjuntura dos três candidatos com mais votos é de empate técnico.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) está com 23%, seguido do atual prefeito da cidade e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB), e do influenciador Pablo Marçal (PRTB), ambos com 22%.

Segundo o cientista político Hely Ferreira, a eleição na cidade paulista este ano “tem sido um caso à parte”.

“Se tem procurado nacionalizar [a eleição], o que é ruim. O eleitor perde a oportunidade de entender, perceber e saber quais as propostas os candidatos têm para a cidade. Esse é um fator negativo. O outro fator é que os debates têm sido muito mais de ataques, ataques pessoais, do que de propostas. Mais uma vez o eleitor de São Paulo sai perdendo nas propostas dos candidatos”, afirmou.

Ainda de acordo com a pesquisa, Tabata Amaral (PSB) aparece em quarto lugar com 9%, seguida de Datena (PSDB), com 7%; Marina Helena (Novo), com 3%; e Bebeto Haddad (DC) e Ricardo Senese (UP), ambos com 1%.

Os candidatos João Pimenta (PCO) e Altino Prazeres (PSTU) não pontuaram. A opção “em branco, nulo ou nenhum” representa 8%. Já “não sabe”, 4%.

Segundo turno

O Datafolha também divulgou os possíveis cenários de segundo turno em São Paulo. O atual prefeito Ricardo Nunes venceria Boulos e Marçal.

Entre Nunes e Boulos, o atual prefeito vence com 49% ante 37%. A opção “branco, nulo ou nenhum” chega a 11%, enquanto “não sabe”, 2%.

Entre Nunes e Marçal, Nunes fica com 53% e o ex-coach com 31%. “Branco, nulo ou nenhum” representa 15% e “não sabe”, 2%.

Já entre Boulos e Marçal, o candidato do PSOL aparece à frente com 45% a 39%. Os entrevistados que optaram por “branco, nulo ou nenhum” representam 12%, enquanto “não sabe”, 3%.

Rio de Janeiro

Já no cenário da cidade do Rio de Janeiro, nas menções estimuladas, o atual prefeito e candidato à reeleição Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa, com 59% das intenções de voto. Em seguida, Alexandre Ramagem (PL) e Tarcísio Motta (PSOL) aparecem com 11% e 6%, respectivamente.

Em quarto lugar aparece Rodrigo Amorim (União Brasil), com 2%, seguido de Marcelo Queiroz (PP), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo), todos com 1%. O postulante Henrique Simonard (PCO) não pontuou. “Em branco, nulo ou nenhum” representa 11% e “não sabem”, 7%.

Belo Horizonte

Na cidade de Belo Horizonte, o candidato Mauro Tramonte (Republicanos) aparece na liderança, com 29%. Em seguida, tecnicamente empatados, vêm Fuad Noman (PSD), com 14%; Bruno Engler (PL), com 13%; Duda Salabert (PDT), com 12%; e Rogerio Correia (PT), com 8%.

Na sequência, os mais votados são Carlos Viana (Podemos), com 5% e Gabriel (MDB), com 2%. Os postulantes Lourdes Francisco (PCO), Wanderson Rocha (PSTU) e Indira Xavier (UP) não pontuaram. “Em branco, nulo ou nenhum” e “não sabe” ficaram com 8% cada.

