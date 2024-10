A- A+

Política PF apreende R$ 72 mil em espécie na casa de um assessor do deputado Gustavo Gayer Parlamentar é alvo de mandado de busca e apreensão. Polícia apura suspeita de desvio de recursos públicos oriundos de cota parlamentar para uma entidade privada criada com documentos falsos

A Polícia Federal apreendeu R$ 72 mil em espécie na casa de um assessor do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) em uma operação que apura suspeita de desvio de recursos públicos oriundos de cota parlamentar.

A corporação realiza nesta sexta-feira buscas em endereços do deputado, que é alvo da operação.

Conforme a polícia, uma associação criminosa é suspeita de desviar recursos públicos e destiná-los para uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), entidade privada de interesse público criada pelo grupo por meio de documentos falsos.

Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em Brasília, Cidade Ocidental (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Aparecida de Goiânia (GO), e Goiânia.

A investigação chegou a identificar a falsificação na Ata de Assembleia da constituição da OSCIP. O documento possuía data retroativa, o que faria com que o quadro social da organização fosse formado por crianças de 1 a 9 anos. A polícia aponta suspeita dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato.

Veja também

Política Vice-presidente do PT no DF é preso por suspeita de violência sexual contra adolescentes