PF apura conduta de agente candidato pelo PL que exibiu arma durante convenção em Cuiabá

A Polícia Federal informou nesta quinta-feira que vai apurar a conduta do escrivão Rafael Beal Ranalli durante convenção partidária do PL na última segunda-feira.

Na ocasião, o agente e candidato a vereador em Cuiabá (MT) exibiu uma arma de fogo na cintura.

No momento, ele estava ao lado do deputado federal Abílio Brunini, nome que vai concorrer à prefeitura pelo mesmo partido na capital mato-grossense.

"Os indícios de ilícitos funcionais serão apurados pela Corregedoria Regional da Polícia Federal em Mato Grosso, a qual tomará as providências necessárias no âmbito disciplinar", diz a corporação em nota divulgada hoje.

Nas imagens registradas durante o evento, Ranalli dá um grito para dizer que estava "fechado com o 22", número do PL nas urnas.

Em seguida, ele aperta a mão de Brunini e levanta a camisa para exibir a arma na cintura para a plateia.

No mês passado, Ranalli atuou na Assembleia Legislativa do estado como suplente do deputado estadual Elizeu Nascimento (PL).

Associado nas redes sociais à figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ranalli já tentou protocolar um projeto de lei para a concessão de medalhas a policiais que participam de ocorrências que resultem em morte de criminosos.

Quando foi suplente na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, o parlamentar defendeu que a premiação fosse um critério para a “recomendação” de agentes de segurança pública para promoções futuras.

