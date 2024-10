A- A+

8 de janeiro PF conclui que houve falhas "evidentes" da Secretaria de Segurança do DF no 8 de janeiro Relatório encaminhado ao STF destaca "ausência inesperada" de Anderson Torres antes de atos golpistas

A Polícia Federal (PF) afirmou, em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), que foram constatadas falhas "evidentes" da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos golpistas do 8 de janeiro. O documento destaca a "ausência inesperada" do ex-secretário Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos no dia dos atos.

A avaliação consta no relatório final do inquérito que apura a responsabilidade de autoridades do Distrito Federal nos atos golpistas. Além de Anderson Torres, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), também é investigado. O relator, Alexandre de Moraes, enviou na segunda-feira o documento da PF para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

No relatório, a PF também destacou a "falta de ações coordenadas" e a "difusão restrita de informações cruciais" como "fatores decisivos" para o que foi definido como "ineficiência da resposta das forças de segurança".

"Conclui-se que as falhas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) no enfrentamento das manifestações de 08/01/2023 são evidentes, especialmente pela ausência inesperada de seu principal líder, Anderson Gustavo Torres, em um momento de extrema relevância aliado a falta de ações coordenadas e a difusão restrita de informações cruciais contidas no Relatório de Inteligência no 06/2023 foram fatores decisivos que contribuíram diretamente para a ineficiência da resposta das forças de segurança", diz o texto.

A PF também afirma que "a ausência de articulação e de difusão de dados comprometeu a capacidade de antecipar e enfrentar os atos de violência, revelando um despreparo que não pôde conter a escalada dos eventos ocorridos 08 de janeiro de 2023".

Anderson Torres foi nomeado para a Secretaria de Segurança após deixar o Ministério da Justiça, no governo de Jair Bolsonaro. Após poucos dias no cargo, ele viajou para Orlando, nos Estados Unidos, para tirar férias. Torres foi exonerado por Ibaneis ainda durante o dia 8.

Os dois foram ouvidos pela PF durante a investigação e negaram responsabilidade pelas falhas de segurança.

Veja também

anistia Bolsonaro nega que anistia será importante para apoio em sucessão do Congresso