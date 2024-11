A- A+

Golpe PF diz que grupo tentou embaraçar investigações sobre tentativa de golpe em 2023 Documento lista tentativas de abolição violenta do estado democrático de direito e de golpe de Estado, crimes previstos no Código Penal

A Polícia Federal apontou que grupo investigado tentou a embaraçar as investigações relacionadas à tentativa de golpe de Estado, inclusive a apuração dos fatos desencadeado no dia 08 de janeiro de 2023.

De acordo com o relatório final, foram identificadas estratégias, denominadas de “ideias-forças”, de atuação da oposição na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro de 2023, época em que Mario Fernandes ocupava cargo de no gabinete do deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ). Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fernandes era o número dois da Secretaria-Geral.

Um dos objetivos, segundo a PF, seria imputar os atos golpistas ao governo eleito, afastando a responsabilidade do grupo investigado e, com isso, desgastar o governo com o afastamento de ministros e conseguir o impeachment do atual presidente da República.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou para a Procuradoria-Geral da República (PGR) o relatório da Polícia Federal do inquérito que apura a trama golpista para evitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que indiciou 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira.

O envio à Procuradoria ocorre após o ministro do Supremo, que é o relator da investigação, analisar o documento com mais de 800 páginas. Com o encaminhamento ao Ministério Público Federal (MPF), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, passa a analisar o material para elaborar a sua manifestação sobre uma eventual denúncia contra os investigados, arquivamento do caso ou pedido de novas diligências.

