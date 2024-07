A- A+

Polícia Federal PF prende quinto alvo de nova operação contra a "Abin paralela" Segundo as investigações da PF, ele mantinha um perfil nas redes sociais que "propagava fake news".

A Polícia Federal prendeu na tarde desta quinta-feira o quinto alvo da Operação Última Milha - Rogério Beraldo de Almeida.

Segundo as investigações da PF, ele mantinha um perfil nas redes sociais que "propagava fake news".

As notícias falsas disseminadas por ele eram repassadas por servidores da chamada "Abin paralela", segundo a PF.

A nova fase da operação deflagrada hoje mira na relação entre a suposta estrutura clandestina montada dentro do órgão durante o governo Bolsonaro e os integrantes do chamado "gabinete do ódio".

