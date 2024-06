PGR contesta Toffoli e recorre de decisão que favoreceu Marcelo Odebrecht

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, recorreu nesta terça-feira da decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou todos os atos da Operação Lava-Jato contra o empresário Marcelo Odebrecht.

Gonet apontou que o acordo de delação premiada de Marcelo foi fechado com a PGR e homologado no STF, e não na Justiça Federal de Curitiba.

Por isso, considera que as críticas à força-tarefa que atuava em casos da Lava-Jato na primeira instância não deveriam ser utilizadas para anular os atos contra o empresário, como fez Toffoli.

"A prática de crimes foi efetivamente confessada e minudenciada pelos membros da sociedade empresária com a entrega de documentos comprobatórios. Tudo isso se efetuou na Procuradoria-Geral da República sob a supervisão final do Supremo Tribunal Federal. Não há ver nas confissões, integrantes do acordo de colaboração, a ocorrência de comportamentos como os que são atribuídos a agentes públicos na Operação Spoofing", escreveu Gonet.