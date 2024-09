A- A+

LEGISLATIVO PL do Combustível sem vetos. É o que espera a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBio) PL do Combustível: esforços diante da emergência climática e da necessidade da transição energética corroboram a importância da sanção do texto.

A Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBio) espera a célere sanção do projeto de lei Combustível do Futuro, sem vetos, nos termos acordados entre as lideranças do Congresso Nacional e o Poder Executivo, de maneira a manter o espírito do texto, que contou com as competentes relatorias do Deputado Arnaldo Jardim e do Senador Veneziano Vital do Rêgo. Eles conseguiram harmonizar o interesse de diversos setores econômicos impactados pela proposta.

Na avaliação da FPBio, foi construído um projeto sólido de Estado, cujos efeitos positivos para o país nos próximos anos, em termos econômicos, sociais, ambientais e de saúde pública, serão imensuráveis. A aprovação final do texto na Câmara dos Deputados, em 11 de setembro, por votação unânime, apenas comprova esse entendimento.

Nessa linha, a FPBio atuará em conjunto com o Conselho Nacional de Política Energética, que terá papel central na determinação dos reflexos positivos que a lei trará para o Brasil e para a sociedade, tendo em vista que a sua composição reúne diversos ministérios, além de representantes dos Estados e Distrito Federal, das universidades e da sociedade civil.

Os esforços diante da emergência climática e da necessidade da transição energética, que conseguiu unir Executivo, Legislativo e os setores econômicos, corroboram a importância da sanção do texto.

