Posso levar o celular para votar? Entenda

Uma das principais dúvidas dos eleitores diz respeito ao uso do celular nos locais de votação neste domingo (6), dia do primeiro turno das eleições municipais.



É permitido entrar com o aparelho na seção eleitoral e utilizar o e-Título como documento de identificação desde que o usuário tenha cadastramento biométrico e foto no aplicativo atualizado.

No entanto, eleitores não poderão entrar na cabine de votação com os smartphones. Eles devem ser desligados e deixados no local indicado pelos mesários.

A utilização de dispositivos eletrônicos é proibida durante a votação para garantir o voto secreto.



Eleitores que não deixarem seus aparelhos no local indicado não poderão votar. Essa regra é fundamentada na Lei de Eleições e em uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

