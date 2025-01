Prefeito bolsonarista quer proibir prostíbulos e fechar "boates de luxo" em Cuiabá

A- A+

O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL-MT), anunciou, nesta semana, seus planos de fechar todos os prostíbulos no perímetro urbano da capital mato-grossense, assim como as chamadas "boates de luxo". A ideia de Brunini consiste em enviar um projeto de lei para a Câmara Municipal que visa intensificar as medidas contra a prostituição.

— Nós vamos verificar a legislação se há uma proibição desse tipo de atividade dentro do perímetro urbano. Se não tiver a gente também vai oferecer uma proposta à Câmara Municipal. Esse tipo de atividade não deve ser preservado dentro do perímetro urbano e se alguém tiver desrespeitando a lei nisso, a gente vai mandar fechar — disse o prefeito, à imprensa.

Segundo o gestor, cabe aos municípios regulamentarem as práticas de prostituição e, em sua avaliação, não é adequado que sejam praticadas em áreas residenciais. No Brasil, a prostituição não é proibida, desde que não envolva exploração sexual.

Evangélico da Assembleia de Deus, Brunini foi aplaudido por sua base conservadora, mas revoltou influenciadoras de conteúdo adulto. Bru Fernandes publicou um vídeo em que diz que dentro do PL tem políticos que procuram as "meninas do job".

— Deixa eu te falar Abílio: nesse partido seu tem um monte de gente que adora brincar. Para porque já está feio. Deixa nós do "job" em paz.

Com 430 mil seguidores nas redes sociais, Ester Pessato, mais conhecida como Tigresa Vip, se juntou ao coro de repúdio.

— Em Cuiabá, o povo está morrendo em hospital, em povo de saúde, e o prefeito está preocupado com isso — criticou.

Diante da repercussão, Abílio Brunini ironizou as críticas em suas redes sociais: "Foi só a gente falar que podia fechar a Crystal [conhecida boate de entretenimento adulto], que apareceu gente do buraco para reclamar dos buracos de Cuiabá", afirmou.

Veja também