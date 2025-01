Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman é internado com 'insuficiência respiratória aguda' dois dias

A- A+

O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi internado nesta sexta-feira com quadro de "insuficiência respiratória aguda", de acordo com boletim divulgado pelo Hospital Mater Dei, na capital mineira. A internação ocorre dois dias após Fuad tomar posse para o novo mandato; ele participou da cerimônia por videoconferência, devido a problemas de saúde.

Esta é a quarta internação de Fuad desde novembro, após o fim do processo eleitoral. Em julho, às vésperas da campanha, o prefeito de BH anunciou que havia iniciado tratamento contra um câncer.

Segundo o comunicado divulgado pelo hospital, Fuad foi internado na tarde desta sexta-feira na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com "insuficiência respiratória aguda, com assistência ventilatória" -- isto é, respirando com ajuda de aparelhos.

O hospital informou ainda que o prefeito "está realizando exames para avaliação do quadro".

Fuad, que tem 77 anos, informou em outubro que havia concluído seu tratamento contra um linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que tem origem no sistema linfático, na região abdominal. Boletim médico divulgado à época afirmou que houve "remissão completa" do linfoma.

Em novembro, o prefeito foi internado pela primeira vez após a eleição, após ser diagnosticado com um quadro de neuropatia periférica, em decorrência do tratamento contra o câncer. Ele recebeu alta após cinco dias.

Já em dezembro, o prefeito teve de ser internado em duas ocasiões, para tratar quadros de pneumonia e de sangramento intestinal. Na primeira internação, o boletim médico afirmou que o prefeito havia realizado um novo exame de reavaliação oncológica, "que demonstra remissão completa do câncer".

Quatro dias após receber alta, ele retornou ao hospital por apresentar "diarreia e desidratação". Segundo o comunicado divulgado pela equipe médica que atende o prefeito, os exames detectaram "sangramento intestinal secundário em razão da utilização de anticoagulante oral".

Fuad recebeu alta dois dias depois, mas permaneceu sob observação médica, por estar com imunidade baixa, e por isso não compareceu à própria cerimônia de posse, no dia 1º. Em participação por videoconferência, o prefeito reeleito de BH apareceu por alguns instantes no telão, de máscara e com som inaudível.

O vice-prefeito eleito Álvaro Damião (União) leu uma mensagem enviada por Fuad, na qual o prefeito agradeceu aos médicos pelo tratamento do câncer e também pelos atendimentos recentes, projetando estar "pronto para essa nova batalha do segundo mandato".

