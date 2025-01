A- A+

Municípios Prefeito de Petrolândia anuncia candidatura e acirra disputa pela Amupe. Entenda Presidente do Conselho Eleitoral da Amupe, o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral (SD), quer um candidato consensual, o que é difícil de prosperar

Marcada para o próximo dia 27 de fevereiro, as eleições da diretoria executiva, do conselho fiscal e do conselho deliberativo da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) prometem ferver a cena política pernambucana. Durante o final de semana, mais um nome surgiu para a disputa, trata-se do prefeito de Petrolândia, Fabiano Marques (Republicanos). Com o anúncio da candidatura de Fabiano, a eleição para a presidência da Amupe totaliza cinco postulantes, que há anos realizava o pleito com chapa única.

Até o momento, disputam a vaga de presidente da Amupe: o prefeito de Petrolândia, Fabiano Marques (Republicanos), ligado ao grupo do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; Marcelo Gouveia (Podemos), atual presidente; Paulo Freitas (PP), prefeito de Aliança; Márcia Conrado (PT), prefeita de Serra Talhada; e Marcos Patriota (UB), prefeito de Jupi.

Presidente do Conselho Eleitoral da Amupe, o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral (SD), insiste na tese de um candidato consensual, o que é difícil de prosperar. As inscrições das chapas começaram ontem (27) e seguem até o dia 17 de fevereiro.

Mesmo sem declarações oficiais sobre o tema, os candidatos que já puseram seus nomes na disputa esperam o apoio da governadora Raquel Lyra (PSDB) ou do prefeito do Recife, João Campos (PSB), para o fortalecimento das suas candidaturas. Porém, nenhum dos dois gestores fez acenos aos postulantes, preferindo não se indispor com nenhum prefeito e evitar desgastes desnecessários. Afinal, 2026 é logo ali.

Segundo o edital divulgado pela Amupe, a eleição ocorrerá das 8h às 17h, por meio de um link fornecido pela associação. Estão aptos a votar os prefeitos pernambucanos associados efetivos e que estiverem em dia com suas obrigações perante a tesouraria da entidade e os ex-presidentes da Amupe, como sócios honorários. A lista dos associados aptos a participar do pleito será publicada até cinco dias antes da votação.

