A- A+

BOLETIM DE OCORRÊNCIA Prefeito envolvido em acusação de aborto Um boletim de ocorrência foi registrado no último dia 11, no município de Lajedo, no Agreste, com a denúncia de um aborto doloso e consumado, envolvendo o prefeito da cidade, Erivaldo Chagas

Um boletim de ocorrência foi registrado no último dia 11 de setembro, na Delegacia de Polícia da 138ª Circunscrição de Lajedo, no Agreste, denunciando um possível caso de aborto doloso e consumado e também ameaça de morte. A denúncia foi feita pelo candidato a vereador no município Carlos Alexandre Alves e envolve o atual prefeito e candidato à reeleição na cidade, Erivaldo Chagas (Republicanos).

De acordo com Carlos Alexandre – e também registrado no boletim de ocorrência –, o suposto caso de aborto se deu no dia 13 de fevereiro deste ano e foi repassado a ele por uma moça, identificada como Danielly Silva, amiga da mulher que estava sendo submetida ao procedimento.

Carlos Alexandre, no dia do ocorrido, foi surpreendido por uma mensagem dessa moça, via Instagram (mensagem direta), pedindo ajuda, quando começaram a conversar.

Ela, segundo Alexandre, disse estar com medo de ser morta e contou que a amiga corria risco por conta de uma intoxicação que contraíra durante o procedimento.

Alexandre afirma que tem como provas fotos do aborto e do prefeito no local acompanhado de um policial, além dos prints das conversas com a moça, material que já está com a polícia.

“Ela começou me relatando que estava com uma amiga, em um local onde constava – inclusive ela mandou foto – o prefeito da cidade com um segurança policial, e que nesse local estava sendo feito um aborto, onde ela passa a cena do aborto para mim”, contou ele.

Algum tempo depois do ocorrido, contou Alexandre, ele tentou entrar em contato de novo com a moça. “Ela me relatou o seguinte: ‘Está tudo resolvido. Não quero falar mais nisso, não, que eu posso morrer. Eu e minha amiga’. Aí não tive mais contato”, acrescentou.

Depois disso, Carlos Alexandre perdeu o contato com a suposta testemunha. Foi aí que o candidato a vereador resolveu procurar a polícia. “Pedi que investigassem isso, que era uma coisa muito grave. Aí foram pedidas as provas, e as provas foram mandadas”, afirmou.

De acordo com Alexandre, os próximos passos é o delegado investigar para localizar a provável testemunha do suposto aborto.

“Eu tentei entrar em contato com essa pessoa (a moça), mas a gente não conseguiu mais, até preocupante (porque) a gente não sabe o que aconteceu, se essa menina está realmente aqui na cidade, a gente precisa saber por que ela sumiu”, disse.

A reportagem da Folha de Pernambuco ligou para a Delegacia de Lajedo. O agente que atendeu disse que mais informações sobre o caso podem ser obtidas a partir da manhã desta quarta-feira (18), com o delegado. A Secretaria de Defesa Social (SDS) também foi procurada, via e-mail, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Veja também

pesquisa Uma em cada cinco eleições entre 2020 e 2024 foi contestada por candidato derrotado ou partido