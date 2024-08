A- A+

amazonas Prefeito no AM promete "whey de graça" caso o candidato que apoia seja eleito Proposta faz parte de um projeto de academias populares que levaria espaços de musculação gratuitos

Raylan Barroso (União Brasil), prefeito de Eirunepé, cidade do interior do Amazonas com 33 mil habitantes, prometeu "whey de graça" caso o candidato que ele apoia para sua sucessão, Anderson Araújo (PT), seja eleito.

A proposta faz parte de um projeto de academias populares que levaria espaços de musculação gratuitos, com suplementação de proteína, para a população da cidade. O anúncio foi feito por Barroso em um comício na última sexta-feira, 23.

"Além de os jovens poderem malhar de forma gratuita, quando terminarem suas atividades, vai ter whey de graça para vocês tomarem a proteína de vocês", disse o prefeito no vídeo. Questionado pelo Estadão, o partido não respondeu qual seria o custo desse projeto.

"Nós temos um projeto que não deu tempo de implantar, mas ele [Anderson Araújo] e o Haroldo [candidato a vice-prefeito na chapa] vão implantar, que é uma academia popular", declarou Barroso. O prefeito afirmou ainda que o candidato petista vai "tirar o projeto do papel" e, em seu Instagram, disse que a prática "vai virar tendência".

Barroso também postou em suas redes sociais um vídeo preparando uma dose de suplemento proteico, destacando na legenda os benefícios de tomar a suplementação.



