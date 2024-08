A- A+

RIO DE JANEIRO Candidato do Bolsonaro no Rio, Ramagem diz que apoio de Pablo Marçal é 'ótimo' Candidato ainda disse que ambos são candidatos da família Bolsonaro

Candidato de Jair Bolsonaro à prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem (PL) fez uma caminhada em Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira como agenda de campanha.



Quando foi questionado sobre um possível ajuda de Pablo Marçal (PRTB), candidato à prefeitura de São Paulo, ele respondeu que apoio será "ótimo" e disse que ambos são candidatos da família Bolsonaro.

— Todo apoio será ótimo. O Pablo Marçal é um grande comunicador, vamos verificar como pode ser feito. Somos os indicados da família Bolsonaro, temos muito a crescer no Rio com as nossas propostas. Somos conservadores, defendemos a família, a fé cristã, o empreendedorismo e a liberdade econômica — afirmou ele.

Na segunda-feira, Pablo Marçal falou do Ramagem em sabatina na CNN Brasil. Ele afirmou que o ex-diretor da Abin 'está levando um pau' nas eleições do Rio e ironizou o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL).

"Carlos, cuida da sua eleição aí do Ramagem porque ele está tomando um pau no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem, se for precisar de ajuda, eu te ajudo com o digital. Aqui em São Paulo, eu já resolvi. Sou eu contra todo mundo. Eu, Deus e o povo. Você vá cuidar do Rio de Janeiro. Vê se você ganha de novo a eleição para vereador e cuida da prefeitura porque o Paes vai levar no primeiro turno, como eu aqui em São Paulo", disse Marçal.



Dois dias após o episódio, Pablo Marçal e Carlos Bolsonaro anunciaram que fizeram as pazes.

"Conversei há pouco com Pablo Marçal, foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil", escreveu o vereador.

A pesquisa Quaest sobre a eleição do Rio mostra Alexandre Ramagem (PL) em segundo lugar, com 9% dos votos.



O prefeito Eduardo Paes (PSD) aparece com 60% das intenções de voto, quase o triplo dos adversários somados. A vantagem aumentou em relação ao último levantamento.

Durante caminhada em Copacabana, Ramagem conversou com eleitores e comerciantes da região. Ele afirmou que o bairro, ponto turístico da cidade, está com a ordem pública deixada de lado.

— Copacabana é conhecida mundialmente, o que demonstra a vocação natural e grandiosa do Rio de Janeiro para o turismo. Por outro lado, a gente observa que a ordem pública é completamente deixada de lado, a Guarda Municipal não está em Copacabana com um efetivo suficiente para atender o cidadão — disse ele.





