A- A+

Minas Gerais Prefeito reeleito de BH, Fuad Noman vai tomar posse virtualmente devido ao tratamento contra câncer A administração municipal informou que o prefeito "está com a imunidade baixa e deve evitar locais com grande concentração de pessoas por risco de contrair alguma infecção"

O prefeito reeleito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD), por recomendação médica, vai tomar posse nesta quarta-feira (1º) virtualmente. Em nota emitida pela administração municipal, foi informado que, devido ao tratamento contra um câncer a que foi submetido recentemente, o prefeito "está com a imunidade baixa e deve evitar locais com grande concentração de pessoas por risco de contrair alguma infecção."

Em julho deste ano, durante a pré-campanha, Fuad anunciou publicamente que estava passando por um tratamento de câncer no sangue, um linfoma abdominal. Ele enfrentou todo o período eleitoral entre quimioterapias e foi liberado justamente às vésperas do pleito.

Na ocasião, ele comemorou a remissão total da doença. Nos posicionamentos recentes de sua equipe médica, as dores nas pernas são tratados como um sintoma de um tratamento bem sucedido.

Fuad tem 77 anos e é portador de Linfoma não Hodgkin de Grandes Células B. No momento, ele recebe tratamento de manutenção com anticorpo monoclonal com intervalos de 60 dias.

Em dezembro, o prefeito chegou a ser internado três vezes. A última foi do dia 19 ao dia 23, por conta de um quadro de diarreia e desidratação. Todos estes sintomas são reflexo dos medicamentos que o prefeito tem tomado, em especial o anticoagulante oral.

Veja também

limite de horário Clubes de tiro a 1 km de escolas têm limite de horário para funcionar