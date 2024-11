Prefeitos criam Comitê para gerir Imposto sobre Bens e Serviços. Entenda

A- A+

Em meio ao treinamento que prefeitos eleitos estão fazendo na Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o presidente da instituição, Paulo Ziulkoski, anunciou a criação do “Pré-Comitê Gestor” do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Trata-se de uma saída que a entidade encontrou para garantir que os Estados, Distrito Federal e Municípios tenham direito de editar o regulamento do IBS proposto na reforma tributária.

A estrutura administrativa contará com representantes dos Estados e dos Municípios para assegurar uma gestão eficiente do tributo. “O que, na realidade, nós, que estamos na ponta, precisamos é ter essa autonomia e a Confederação quer que a gente tenha uma reforma produtiva para todos os Municípios”, explicou o 1º secretário da CNM e prefeito de Santa Cecília do Pavão (PR), Edimar Santos.

Na semana passada, as entidades divulgaram em conjunto uma nota em que apresentaram o posicionamento contrário ao regulamento único de impostos na Reforma Tributária. No documento, as entidades destacam que a medida cogitada por representantes da União pode “trazer sérios riscos ao pacto federativo”.

Com o Comitê, as entidades firmaram o compromisso de antecipar a governança do IBS em uma etapa pré-operacional com compartilhamento de decisões e transparência nas etapas de discussão no Congresso Nacional, no planejamento dos processos de trabalho do Comitê Gestor e de seus sistemas de TI e administração da gestão tributária.

