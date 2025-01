A- A+

BRASIL Prefeitos tomam posse neste dia 1º em mais de 5,5 mil cidades do país; saiba como será Solenidades, em sua maioria, serão na sequência do rito no Legislativo local e estão previstas para acontecerem no período da tarde

Mais de 5,5 mil prefeitos vão tomar posse em todo o país nesse começo de ano, a maioria deles já nesta quarta-feira, dia 1°.



Capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife organizam ainda, além das solenidades de investidura nas respectivas Câmaras dos Vereadores, eventos de posse para o secretariado escolhido pelos gestores municipais.

As cerimônias, em sua maioria, serão na sequência do rito no Legislativo local e estão previstas para acontecerem no período da tarde.

Confira abaixo como será o evento de posse em algumas das principais capitais do país.

São Paulo (SP)

Na capital paulista, o prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB) tomará posse em uma cerimônia no Palácio Anchieta, sede da Câmara Municipal, às 15h.



No mesmo evento, que terá transmissão ao vivo no canal do Youtube da Casa, os vereadores também são empossados e será definida a mesa diretora. Ao final, o gestor municipal e seu vice, o coronel Mello Araújo (PL), seguem para o Theatro Municipal, onde haverá uma cerimônia com o novo secretariado do governo, marcada para às 16h30.

Belo Horizonte (MG)

Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a ida presencial do prefeito reeleito Fuad Noman (PSD) à cerimônia de posse na Câmara dos Vereadores ainda não está confirmada. Fuad passou por três internações em dezembro e aguarda um parecer de seus médicos para saber se poderá comparecer ao evento. Caso a avaliação seja negativa, ele será empossado de forma virtual, durante o evento no Legislativo Municipal.

Rio de Janeiro (RJ)

Também reeleito, Eduardo Paes PSD)reassume o posto de prefeito em uma cerimônia na Câmara dos Vereadores. A sessão será presidida pelo vereador mais votado na capital fluminense, Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele será o responsável por empossar os demais vereadores eleitos, que seguem na definição da mesa diretora.



Até o momento, o único que indicou interesse em presidir a Casa foi o atual presidente, Carlo Caido (PSD) — caso se confirme no posto, será ele o responsável por reconduzir o correligionário ao posto.

Às 16h, o prefeito eleito pela 4ª vez faz ainda uma cerimônia de posse para seus secretários no Palácio da Cidade, sede do governo, que será transmitida pelo Youtube oficial da Prefeitura do Rio e vai contar com uma apresentação da banda da Guarda Municipal da cidade.

Recife (PE)

O prefeito reeleito da capital de Pernambuco, João Campos (PSB), toma posse às 15h, na Câmara Municipal de Recife. A solenidade, que é aberta ao público, terá transmissão pela TV Conecta Recife, canal oficial da gestão municipal.



Campos só empossará seu secretariado em um solenidade nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro, marcada para às 9h, na sede da prefeitura.

Fortaleza (CE)

Evandro Leitão (PT) assume seu primeiro mandato às 16h, em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza. Depois, em uma celebração ecumênica, ele dará posse a seu secretariado. O evento será às 19h, no Paço Municipal, sede do governo.

Porto Alegre (RS)

Reeleito, Sebastião Melo (MDB) receberá posse às 15h, na a Câmara Municipal, junto com os vereadores eleitos. Já às 18h, ele dará posse a seus secretários em evento na Usina do Gasômetro.



A solenidade será realizada pela primeira vez no local, que estava em obras desde 2017, marcando a conclusão da reforma. A escolha da localidade remete ainda à reconstrução da cidade após as chuvas que atingiram o estado em maio de 2024, e que fizeram o Guaíba transbordar, alagando também o edifício histórico.

Goiânia (GO)

A posse de Sandro Mabel (União) está marcada para às 16h, junto com a de 37 vereadores eleitos. Depois, às 17h, ele participa de uma cerimônia de transmissão de cargo, com Rogério Cruz, antigo ocupante do posto.

Mabel toma posse após ter seu mandado cassado por decisão judicial da 1ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), por abuso de poder político nas eleições municipais.



A decisão de primeiro grau, assinada pela juíza Maria Umbelina Zorzetti, determina ainda a inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado, seu apoiador, por ter desequilibrado o pleito a partir do uso da estrutura estadual. Como a decisão é de 1ª instância, e ainda cabe recurso, Mabel pode tomar posse e ocupar o cargo até que o caso seja analisado em definitivo.

Maceió (AL)

O prefeito reeleito João Henrique Caldas (PL), conhecido como JHC, será reconduzido ao cargo às 14h, na Associação Comercial de Maceió. O evento, que será transmitido pelo canal da Câmara Municipal, marca também a posse dos vereadores eleitos da cidade.

Cuiabá (MT)

O prefeito de primeiro mandato Abilio Brunini (PL) toma posse às 13h, em sessão solene na Câmara Municipal de Cuiabá, junto com os 27 vereadores eleitos. Após a cerimônia, os parlamentares elegerão a nova Mesa Diretora da Câmara.

Às 18h, será realizada ainda uma cerimônia de transmissão de faixa para Brunini no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, anexo à Assembleia Legislativa. O evento contará com a participação do então ocupante do posto, Emanuel Pinheiro (MDB), antigo desafeto político do novo prefeito.

Curitiba (PR)

Eduardo Pimentel (PSD) toma posse às 16h, na Câmara Municipal de Curitiba, junto com os vereadores eleitos. Às 18h, no Memorial de Curitiba, será promovida uma cerimônia de transmissão do cargo, onde também assumirão seus postos o secretariado escolhido pelo novo gestor municipal.

