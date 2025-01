A- A+

“Ano novo, vida nova”. O ditado popular costuma trazer a esperança de que a mudança não fique restrita apenas ao calendário, mas também impacte em melhorias na vida das pessoas. É com essa perspectiva que os líderes políticos eleitos na corrida às urnas de 2024 buscam virar a página do ano que passou para colocar em prática as promessas feitas durante a campanha.

Hoje, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores serão empossados em cerimônias que marcam o início de seus mandatos. Além da solenidade de posse também serão realizadas as eleições das novas Mesas Diretoras das Câmaras Municipais, que atuarão no biênio 2025/2026.

Recife

Na Capital, a cerimônia de posse dos vereadores eleitos será realizada às 15h, na Câmara Municipal. Às 16h, será realizada a eleição da Mesa-Diretora, com chapa única, garantindo a recondução dos legisladores Romerinho Jatobá (PSB) para a presidência da Casa.

Após a eleição, o prefeito reeleito João Campos (PSB) e o vice-prefeito eleito Victor Marques (PCdoB) participam de uma sessão solene no Legislativo, dando continuidade à cerimônia. Em seguida, ambos seguirão para a Prefeitura, onde será concluída a cerimônia de posse.

Em entrevista recente à Folha, João Campos disse que focará nos resultados para o próximo mandato.

"Para responder às expectativas do povo, é preciso bater recordes de trabalho, entrega e inaugurações. Eu gosto do que faço e acredito que metade do sucesso está em gostar do que se faz, montar um bom time e ter competência para entregar resultados", afirmou João Campos.

Jaboatão

No município de Jaboatão dos Guararapes, a posse do prefeito reeleito Mano Medeiros (PL) e de sua vice eleita, Irmã Babate (PL), será realizada às 16h no Cineteatro Samuel Campelo. O gestor reeleito ressaltou o significado do rito de posse, enfatizando a responsabilidade de administrar o município com a confiança da população.

"O rito da posse é muito significativo, pois reforça a responsabilidade de ter sido escolhido por mais de 180 mil jaboatonenses para administrar o município. Sinto-me grato pela confiança e motivado a fazer uma gestão ainda mais transformadora", destacou o prefeito reeleito.

Olinda

Em Olinda, a prefeita eleita Mirella Almeida (PSD) e o seu vice, Chiquinho (Solidariedade), tomarão posse às 15h, em uma sessão solene na Câmara de Vereadores. O rito será similar ao de Recife, com a posse seguida de compromissos administrativos. A pessedista prometeu um ritmo acelerado de gestão.

“O nosso trabalho será em ritmo acelerado para garantir dias melho­res para a população. Estarei sem­pre próxima do povo, pavimentando mais ruas, abrindo novas creches e escolas de tempo integral, ampliando unidades de saúde, incentivando a geração de empregos e trabalhando com dedicação e união pelo futuro de Olinda”, afirmou.

Paulista

Em Paulista, a cerimônia de posse ocorrerá às 10h no cinema do Shopping North Way, onde o ex-deputado estadual Ramos Santana (PSDB) e o seu vice, Felipe Andrade (PSD), tomarão posse para o novo mandato.

“O momento é de renovação e compromisso com o povo de Paulista. Assumo esta responsabilidade com humildade, mas também com muita determinação. Nosso trabalho está começando, e ele será guiado pelo diálogo, pela transparência e pela construção de uma cidade mais justa para todos. Acredito no potencial de Paulista e na força da nossa gente. Vamos juntos transformar essa cidade em um lugar de mais oportunidades e qualidade de vida”, declarou Ramos Santana.

