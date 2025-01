A- A+

PT Presidente do PT no Recife diz que Rui Costa e João Paulo não mandam no partido Cirilo Mota minimizou a possibilidade de filiação de Raquel Lyra ao partido: "quase impossível"

Ao repercutir a notícia do Jornal O Globo de que a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), poderia se filiar ao Partido dos Trabalhadores para concorrer à reeleição em 2026, o presidente do PT do Recife, Cirilo Mota disse que a possibilidade disso ocorrer é “quase impossível".

Questionado qual a chance da filiação ocorrer, Cirilo disse:

“Nenhuma. A resposta disso é a ida de João Campos à reunião com Lula. Tá bem claro que o PT vai caminhar com a Frente Popular. Raquel Lyra sinaliza mais para o PSD do que para o PT”.

Embora o ministro da Casa Civil, Rui Costa, seja um dos principais defensores da ideia, Cirilo foi categórico ao afirmar que o ex-governador da Bahia não interfere nas decisões do partido em Pernambuco.

“Rui Costa é ministro, cuida do governo. Quem cuida sobre eleição é o partido. Ele vai cuidar da Bahia, possivelmente, mas em Pernambuco tem diretório estadual e tem diretório nacional”, pontuou.

Sobre as declarações do deputado estadual João Paulo, que defende que o PT integre a base de Raquel Lyra, Cirilo minimizou a representatividade do parlamentar no diretório estadual.

“João Paulo fala por ele só, ele só tem um voto: o dele. Ele estava fora do PT em 2018. João Paulo ocupa vaga no diretório estadual porque é o líder da bancada, mas ele não tem representatividade no diretório estadual”, concluiu o presidente do PT recifense.

