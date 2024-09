A- A+

Minas e Energia Projeto do MME e da EPE sobre impacto das mudanças climáticas receberá recursos da Alemanha Iniciativa faz parte de cooperação com o governo alemão

O Ministério de Minas e Energia (MME) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) anunciaram nesta segunda-feira, 9, o projeto "Impactos das Mudanças Climáticas no Planejamento da Geração de Energia Elétrica".

A iniciativa faz parte de cooperação com o governo alemão. A pasta diz que haverá recursos do Ministério Federal para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento da Alemanha (BMZ). Ainda não foram informados valores.





Serão feitas simulações sobre os impactos das mudanças climáticas sobre o sistema elétrico brasileiro, por meio das alterações na temperatura, irradiação solar e vento, por exemplo



Esse estudo será feito em parceria com o consórcio formado pelas consultorias especializadas PSR e Tempo OK. A ideia é subsidiar políticas públicas, com previsão de ser concluído em junho de 2025.



"Partindo de um cenário em que a demanda elétrica seja igual ao dobro da atual, serão utilizados modelos computacionais de planejamento da operação energética de médio e longo prazo (SDDP) e de planejamento da expansão energética (OptGen) para a determinação de cenários de expansão da oferta" aponta o MME, em nota.



Em relatório de projeções, a EPE estima que o consumo de eletricidade nas atividades de comércio e de serviços no País deve crescer em média 4,4% ao ano até 2034.

No consumo das outras classes (rural, poder público, serviços públicos e consumo próprio), o crescimento médio esperado é de 4,3% ao ano.

