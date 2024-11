PT fecha apoio a Alcolumbre para presidência do Senado

A- A+

A bancada do PT, com 9 senadores, decidiu apoiar o senador Davi Alcolumbre (União-AP) para a presidência do Senado, na votação marcada para fevereiro de 2025. O anúncio oficial deve ocorrer ainda, mas a decisão foi costurada internamente, nos últimos dias, com apoio de membros do governo.

Alcolumbre também esteve recentemente reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem dito que não deve influenciar diretamente na eleição do Congresso, embora, não tenha colocado empecilhos ao nome do senador.

A negociação para apoiar Alcolumbre passou por lugares na mesa e presidências de comissões da Casa. Os petistas querem a segunda vice-presidência e um colegiado de destaque, como a Comissão de Desenvolvimento Regional, hoje comandada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI) e dona de boa parte das emendas de comissão.

Alcolumbre já tem o apoio do PL, principal partido da oposição do Senado, com 14 senadores. Ele conseguiu o apoio da sigla com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tem ainda o PP, presidido por Ciro Nogueira (PP-PI), e os governistas PSB e PDT.

