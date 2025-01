PT não tem planos para 2026 de candidatar outro nome além de Lula, diz líder do governo

A- A+

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), disse que o PT não tem planos para 2026 para candidatar outro nome à Presidência da República além de Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo ele, após uma eventual reeleição de Lula, o nome do ministro da Educação, Camilo Santana, "está posto".



As declarações foram dadas em entrevista na sexta-feira (3), à rádio Opinião CE. "2026, não tem plano B, na minha opinião.

É o Lula. Depois de 2026, aí, evidentemente que o nome do Camilo está posto", afirmou.



Guimarães também elogiou a projeção do ministro, que já foi governador do Ceará.

"Uma das grandes áreas vitoriosas do nosso governo é a da Educação, liderada pelo Camilo. Portanto, ele é um quadro hoje que está se projetando nacionalmente, entre outros nomes que nós temos como referência, do Haddad, do Rui Costa, do Wellington Dias", disse o parlamentar, citando os nomes do ministro Fazenda, Fernando Haddad, além dos respectivos ministros da Casa Civil e do Desenvolvimento Social.



Ele acrescentou: "O Lula fala assim: 'Meus ex-governadores dão conta muito bem do recado.' E o Camilo dá conta muito bem do recado com esse desafio que é fazer a gestão da principal pasta do governo, que é a Educação."



Guimarães disse ainda que o ministro "será sempre lembrado nacionalmente", mas que, agora, o que se discute é sobre "preparar o governo para a reeleição do Lula".



Para o deputado, o governo precisa reunir mais forças políticas do centro em torno do presidente.



"Eu defendo a tese de que nós temos que ampliar a base, trazer todo mundo agora para o governo, esses partidos mais ao centro, pensando em 2026, para construirmos uma mega aliança para garantir a reeleição do Lula", declarou Guimarães.

Veja também

militares Após irritação de Lula com vídeo da Marinha, Múcio leva comandante a reunião com presidente