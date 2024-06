A- A+

contestações PT rebate declaração de Kassab sobre vice de Paes ser do PSD: "Não se faz política sozinho" Petista cotado para o posto e dirigente avaliam que participação do partido na chapa agregaria mais ao prefeito

Interessado em ter a vice na chapa de reeleição do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), o PT rebateu as falas do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em defesa de uma chapa “puro-sangue” do partido.

As declarações do dirigente expuseram o movimento que há tempos se constrói nos bastidores do grupo político de Paes.

– Ninguém mais que o Kassab compreende a importância do diálogo e das alianças. Não se faz política sozinho – diz um dos cotados para o posto na chapa, André Ceciliano, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio e secretário de assuntos federativos no governo Lula.



Já o presidente do PT estadual, João Maurício de Freitas, afirma que a presença de um partido aliado na chapa “soma” mais à campanha do que um vice do próprio PSD.

– Acho que a chapa tem que representar a pluralidade da eleição. Politicamente, ter na vice algum partido aliado do Eduardo soma mais eleitoralmente numa disputa tão complexa como as municipais – avalia.

Além de Ceciliano, o nome que o PT indicou para Paes é o de Adilson Pires, secretário de Assistência Social da prefeitura até semana passada. Ele foi vice do atual prefeito entre 2013 e 2016.

Ao Globo, em entrevista publicada na edição de hoje, Kassab defendeu que a boa aprovação à gestão Paes e o fato de o prefeito ser cotado para disputar o governo do estado daqui a dois anos justificam uma chapa puro-sangue.

Ter um vice do próprio grupo político e do partido do prefeito seria uma forma de dizer ao eleitor que a prefeitura, caso Paes seja reeleito e deixe o mandato no meio, continuaria nas mãos de alguém de confiança.

— Ele está muito motivado a ser prefeito cumprindo mandato em tempo integral, mas não vai poder, quando for perguntado se vai ser candidato a governador, afirmar que existe essa possibilidade se não tiver um vice do mesmo partido, que conheça os projetos, alguém de dentro do time. — disse.

— Essa é efetivamente a posição dele, e principalmente a da nacional do PSD — afirmou Kassab.

Dentro do PSD, o favorito de Paes é o deputado federal Pedro Paulo. Outros nomes considerados são os deputados estaduais Eduardo Cavaliere e Guilherme Schleder, além do presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado.

