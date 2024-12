Quadril, drenagem e embolização: Lula fará nesta quinta (12) terceiro procedimento desde a posse

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará nesta quinta-feira pelo terceiro procedimento cirúrgico desde que assumiu o mandato, em janeiro do ano passado. O mandatário realizará uma embolização da "artéria meníngea média" para impedir novos sangramentos na cabeça.

De acordo com a equipe médica, este tipo de cirurgia é comum em pacientes que se submetem à drenagem de hematoma cerebral, a cirurgia que Lula fez na madrugada de terça-feira. O procedimento deve durar cerca de uma hora, e o cardiologista Roberto Kalil Filho afirmou que o risco é "baixo".

Em nota, a equipe médica de Lula diz que o presidente passou "bem" durante o dia.





"Como parte da programação terapêutica, (Lula) fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular (embolização de artéria meníngea média) amanhã, pela manhã", diz o comunicado da equipe do Sírio-Libanês.

O boletim reforça que Lula "permanece sob cuidados intensivos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares".

Os três episódios tiveram graus diferentes de complexidade. Em setembro do ano passado, Lula passou pela cirurgia mais invasiva, para tratar dores que o presidente tinha no quadril. No mesmo procedimento, os médicos também realizaram uma blefaroplastia para retirada do excesso de pele nas pálpebras.

As dores no quadril já incomodavam Lula desde a campanha eleitoral em 2022. Em fevereiro, logo após tomar posse, ele começou a preparação para a cirurgia com exames de imagem a bacia, coluna e lombar. Meses antes da cirurgia, ele chegou a ir ao Sírio-Libanês, onde passou por um procedimento de infiltração para reduzir as dores.

Na madrugada da última terça-feira, Lula passou por uma cirurgia após sentir dores de cabeça, uma consequência de um acidente doméstico sofrido em outubro no Palácio da Alvorada.

Na segunda-feira, o presidente se mostrou indisposto e com dores de cabeça, o que antecipou a ida ao hospital, onde exames constataram a necessidade de drenar uma hemorragia intracraniana.

O acidente ocorreu, segundo relatou Lula, quando o presidente estava sentado no banheiro da residência presidencial cortando as unhas dos pés quando se desequilibrou e caiu. Na ocasião, Lula recebeu pontos no corte e foi submetido a exames no Hospital Sírio-Libanês, mas liberado no mesmo dia.

Durante o mandato, Lula passou no hospital em outras ocasiões, para exames de rotina, para tratamento das dores no quadril e também para retornar para exames após os procedimentos já realizados.

Internações e Exames de Lula desde 2023:

Fevereiro de 2023 - Exames e ressonância no quadril

Março de 2023 - Diagnóstico de Pneumonia

Julho de 2023 - Exames de rotina e infiltração no quadril

Setembro de 2023 - Cirurgia de Artrose

Janeiro de 2024 - Exames de Rotina

Outubro de 2024 - Acidente no Alvorada e exames nas semanas seguintes

Novembro de 2024 - Exames após acidente no Alvorada

Dezembro de 2024 - Cirurgia após sangramento no crânio

Veja também

REAÇÃO "Mudança no texto da Reforma Tributária prejudica municípios", critica CNM