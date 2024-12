A- A+

Lula Janja diz que Lula está bem e que logo 'vai voltar renovado para seguir trabalhando'

A primeira-dama Janja Lula da Silva publicou em suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (11) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por "mais um dia tranquilo de recuperação" e que, em breve, "vai voltar renovado para seguir trabalhando".

Na tarde desta quarta, a equipe médica do hospital afirmou que o presidente passará por novo procedimento na quinta-feira para interromper o fluxo do sangramento no cérebro.

A nova intervenção será necessária para que não haja acúmulo de sangue no cérebro de Lula. O presidente segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

"Ele está se alimentando bem e recebeu a visita de familiares. Sempre cercado de cuidado, afeto e sorrisos", escreveu Janja. "Acompanhar diariamente sua dedicação pelo que faz e toda sua força e tranquilidade para, em breve, estar de volta ao batente, olhando nos olhos e abraçando o povo brasileiro é revigorante para mim. A força e a resiliência do meu marido é inspiração para todos", completou a primeira-dama.

A socióloga também brincou ao dizer que Lula ficou triste com a derrota do Botafogo na Copa Intercontinental.

"Como todos os brasileiros, estávamos torcendo pelo nosso representante", escreveu ela.

Janja, por fim, pediu para que sigam destinando orações e boas energias ao petista.

Um boletim médico divulgado no fim da tarde informou sobre a nova cirurgia.

"Como parte da programação terapêutica, (Lula) fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular (embolização de artéria meníngea média) amanhã, pela manhã", diz o comunicado da equipe do Sírio-Libanês. No começo da tarde, o boletim médico deu conta que o presidente estava “lúcido, orientado e conversando”.

"Outras atualizações serão dadas durante coletiva de imprensa a ser realizada amanhã às 10 horas. O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr.Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio", diz a nota.

Na segunda-feira, o presidente da República foi internado em unidade do hospital em Brasília, após sentir incômodos na cabeça.

Com um quadro mais grave do que o registrado no dia do acidente doméstico --- 51 dias antes, Lula havia batido a cabeça em uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada.

Com a indicação da existência de uma hemorragia, após ressonância magnética, o petista foi levado às pressas para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência, com uma perfuração no crânio para acessar o cérebro e drenar um sangramento.

— Lula não teve nenhuma lesão cerebral, não tem nenhum risco cerebral — disse Roberto Kalil, médico particular do presidente, em entrevista coletiva.

