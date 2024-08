A- A+

JUSTIÇA ELEITORAL Quadros, faqueiros, tapetes, joias e carrões: a milionária declaração de bens de Marta Suplicy Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), candidata a vice na chapa de Boulos é dona de um patrimônio extenso de mais de R$ 14 milhões

Composto por quadros, faqueiros, tapetes, joias e carrões, além de propriedades e aplicações financeiras, o patrimônio de Marta Suplicy ( PT) soma exatos R$ 14.142.428,81.

A declaração foi entregue nesta sexta-feira (2) à Justiça Eleitoral com a do deputado Guilherme Boulos ( PSOL), de quem ela é candidata a vice-prefeita nas eleições deste ano em São Paulo.

Quase metade da quantia listada por Marta corresponde a participações em empresas, que chegam na casa dos R$ 6,5 milhões. Em 2016, quando disputou — e perdeu — a prefeitura da capital paulista pelo MDB, ela declarou, sem considerar a correção pela inflação, R$ 13,3 milhões em bens.

Os cinco quadros, dois tapetes, cinco faqueiros, três esculturas, quatro aparelhos de jantar, dois anéis e um brinco de brilhantes, que agora fazem parte da listagem da socialite, não constavam na última relação. Os itens são avaliados por ela em R$ 60 mil reais.

Marta também declarou dois carros, sem especificar o modelo. Um deles tem valor de R$ 300 mil reais, e o outro é mais novo, de 2020, e custa R$ 474.919,68. Há ainda uma casa em Pinheiros, bairro nobre de São Paulo, avaliada em R$ 1.838.500,00.

Casa inédita de Boulos

Ao registrar sua candidatura à prefeitura de São Paulo nesta sexta-feira, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) declarou pela primeira vez à Corte Eleitoral um imóvel.

A inclusão de uma casa na lista de bens levou o patrimônio do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) a crescer mais de sete vezes em relação ao valor informado por ele nas eleições de 2022.

Além da quantia de R$ 171,7 mil, referente a 50% de uma casa localizada no Campo Limpo, na Zona Sul paulistana, Boulos declarou aplicações financeiras e depósito bancário que totalizam mais de R$ 12 mil reais.

Isso somado ao valor do Celta 2009/2010, avaliado em R$ 15.146 e declarado por ele em todos os pleitos, os bens do psolista chegam a pouco mais de R$ 199,5 mil. O veículo virou marca do deputado federal e inspirou até jingle de campanha em pleitos anteriores.

Declaração de 2022

Em 2022, quando concorreu a uma cadeira na Câmara dos Deputados, Boulos não declarou a casa própria. À época, foram registrados à Justiça Eleitoral R$ 22, 6 mil em bens, em valores corrigidos pela inflação do período, a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE.

Nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa de São Paulo, Boulos tem em sua coligação as federações PSOL e Rede e PT, PCdoB e PV. O deputado ainda atraiu o PDT para a aliança.

A relação de candidaturas e as informações dos respectivos candidatos estão disponíveis na plataforma DivulgaCand, do TSE, e seguem sendo atualizadas conforme as convenções de cada partido. A data limite para a oficialização de nomes é 5 de agosto.

