Ao fazer um balanço do ano de 2024 e avaliar o período como positivo para o Governo Federal, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), negou que esteja de malas prontas para um novo Ministério. O nome dele tem sido especulado como possível substituto de Alexandre Padilha, no Ministério de Relações Institucionais. Mas o ministro disse que o plano para 2025 é continuar onde está.

"A ideia é continuar fazendo as entregas que o Brasil precisa, andando o País, ajudando Pernambuco. Quem define Ministério é o presidente, que é o técnico e o político, nós fazemos parte de um time. Estou muito feliz e trabalhando muito na posição em que estou", afirmou Costa Filho. Ele ressaltou a gratidão ao presidente Lula (PT). "Sou muito grato ao presidente Lula por ele ter me dado o privilégio de poder servir ao seu governo. Aprendi na vida que gratidão se retribui com gratidão. A gente tem trabalhado muito para poder ajudar o Brasil sob a sua liderança e orientação."

Costa Filho avaliou o período em que está à frente do Ministério de Portos e Aeroportos. Para ele, esse um ano e três meses foram muito positivos. "A gente está terminando o ano de maneira positiva para o setor portuário, que cresceu mais de 5%, com quase R$ 30 bilhões de investimentos. O setor da aviação cresceu mais 8%, um grande passo para a aviação brasileira. Mais de 100 mil empregos gerados para a população", destacou.

O ministro lembrou também as ações para Pernambuco, reforçando que este ano a pasta sob sua gestão trouxe para o Estado a reforma do aeroporto do Recife, de Serra Talhada e de Petrolina, além da requalificação dos aeroportos de Garanhuns e Arcoverde. Costa Filho ainda anunciou que as obras no aeroporto de Caruaru deverão ser licitadas no primeiro semestre do ano que vem. "A obra será executada pelo Governo do Estado, com R$ 75 milhões do Estado e R$ 75 milhões do Governo Federal. A gente espera até abril estar com a licitação pronta para que o Estado tire do papel o aeroporto de Caruaru", frisou.

Costa Filho considera que Alexandre Padilha, apesar de todas as dificuldades, se saiu bem à frente do Ministério, porque todas as pautas prioritárias de interesse do Governo foram aprovadas, como a aproximação do centro, a reforma tributária e o ajuste fiscal. "Padilha é sem dúvida um grande quadro que merece reconhecimento do trabalho que vem fazendo", enfatizou.

Sobre a aprovação do Governo Lula, que tem sido baixa em pesquisas, o ministro reforçou que é preciso melhorar a comunicação. Mas lembrou que o Brasil está encerrando 2024 com o melhor ano de geração de emprego e renda, o melhor crescimento dos últimos 15 anos, na ordem de 3,5% do PIB. "Quando o presidente Lula assumiu, o Brasil estava como décima segunda economia e hoje está na oitava posição. O Governo precisa melhorar a comunicação, porque tem muitas entregas, mas a gente precisa mostrar ao povo brasileiro."





