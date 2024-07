A- A+

CONGRESSO NACIONAL Randolfe se filia ao PT após mais de um ano sem partido Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues oficializou sua entrada para o partido no Palácio da Alvorada com a presença do presidente Lula

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, se filiou ao PT na manhã desta quinta-feira, no Palácio da Alvorada, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A adesão pestista de Randolfe acontece mais de um ano após ele ter deixado a Rede, em maio de 2023. A desfiliação ocorreu durante um desentendimento com a ministra no que diz respeito à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas.

Enquanto Marina afirmou que o empreendimento é "altamente impactante", o senador mostrou-se a favor do projeto. Diante do impasse, Randolfe foi às redes sociais criticar o parecer contrário do Ibama à realização de pesquisas na região, que fica no litoral do Amapá, seu estado.

Randolfe começou a sua carreira política como deputado estadual pelo Amapá, em 1998, filiado ao PT. De lá, em 2005, se tornou membro do PSOL, onde foi eleito senador pela primeira vez em 2010. Sua filiação na Rede ocorreu em 2015.

Em dezembro do ano passado, Randolfe já havia confirmado que irá se filiar ao PT. O anúncio foi feito durante solenidade de entrega de residências do Minha Casa, Minha Vida, no Amapá. Durante seu discurso, o senador disse que sua escolha foi para estar ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes disso, ele chegou a negociar com outras siglas, como o MDB e o PSB, mas decidiu retornar ao partido pelo qual entrou na política.

