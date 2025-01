Raquel Lyra diz que grupo de trabalho identificou "muitos gargalos" de emendas parlamentares

A- A+

A governadora Raquel Lyra (PSDB) comentou, nesta quinta-feira (23) sobre o grupo de trabalho criado para analisar as emendas parlamentares impositivas, que não foram totalmente quitadas ou sequer empenhadas dentro do prazo. O grupo é coordenado por representantes da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (SEPLAG), juntamente com as Secretarias da Fazenda, a Controladoria-Geral e a Procuradoria-Geral do Estado.

“A gente já identificou muitos gargalos para o pagamento dessas emendas. Estamos trabalhando em cada um deles, que não são somente do Estado. Muitas vezes estão nas próprias prefeituras ou organizações sociais para as quais as emendas estão destinadas”, afirmou Raquel Lyra.

Dos R$ 188 milhões em emendas parlamentares, R$ 43,5 milhões foram pagos; R$ 42 milhões empenhados; e R$ 61,8 milhões liquidados. Nas contas dos deputados, a pendência é de R$ 103,8 milhões. O Governo alega já ter repassado R$ 151 milhões (R$ 68 milhões de emendas pix e outros valores atrasados).

