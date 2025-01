Raquel Lyra nomeia José Paulo Cavalcanti Xavier Filho como procurador-geral de Justiça do MPPE

A- A+

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), anunciou, nesta terça-feira (7), a nomeação do promotor de Justiça José Paulo Cavalcanti Xavier Filho como o novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para o biênio 2025-2027.



A nomeação segue após a governadora receber a lista tríplice encaminhada pelo MPPE, que inclui os três nomes mais votados pelos membros da instituição.

José Paulo Cavalcanti Xavier Filho tem uma longa trajetória no MPPE, com 25 anos de carreira. Iniciou suas atividades na Promotoria de Justiça de Ouricuri e, ao longo de sua trajetória, assumiu responsabilidades em várias cidades do Estado, incluindo Lagoa dos Gatos, Caruaru, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima e Recife, onde ocupou cargos de relevância em diversas Promotorias de Justiça.



Desde 2022, Cavalcanti Xavier Filho estava à frente da 39ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, com atuação voltada para a área da Infância e Juventude, e exerceu a função de Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça.

