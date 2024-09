A- A+

Marco Temporal Rede deixa mesa de conciliação sobre Lei do Marco Temporal Partido ajuizou uma das ações contra a lei junto com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil

A Rede declarou, nesta segunda-feira, 9, sua saída da comissão especial criada no Supremo Tribunal Federal (STF) para buscar um acordo sobre a Lei do Marco Temporal.

O partido ajuizou uma das ações contra a lei junto com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), que se retirou da comissão.

O representante do partido, Rafael Lopes, afirmou que "não haveria condições de permanecermos nessa mesa de conciliação" após a saída da entidade indígena.



A primeira audiência de conciliação começou em 2 de agosto com 24 integrantes: seis do Congresso, quatro da União, dois representantes dos Estados, um representante dos municípios, cinco membros indicados pelos partidos que ajuizaram as ações e seis representantes da Apib.

Com a saída da Rede e da entidade indígena, restaram agora 17 membros.

Veja também

G20 BRASIL Brasil levará ao G20 preocupação com efeito de ondas de calor na saúde