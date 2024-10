Segundo turno: PT corre risco de não eleger nenhum prefeito de capital. Confira

A- A+

O segundo turno das eleições municipais está marcado para o próximo domingo, com um cenário sombrio para o presidente Lula e o PT. Com exceção de Fortaleza, onde o petista Evandro Leitão ainda tem chances, num quadro de empate técnico com o candidato do PL, André Fernandes (PL), o PT corre o risco de sair da disputa sem eleger um só prefeito de capital.

Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, duas pesquisas, Atlas Intel e Quaest, mostram um cenário de absoluto equilíbrio, com vantagem para Abílio Brunini (PL), em relação a Lúdio Cabral (PT). O bolsonarista aparece com 52,4% das intenções de voto e Cabral 45,6%. Já em Natal, capital do Rio Grande do Norte, a petista Natália Bonavides está bem atrás nas pesquisas.

O favorito é o candidato do União Brasil, Paulinho Freire, com 52% das intenções de voto, enquanto a petista tem apenas 28%. Em Porto Alegre, o cenário para o PT também é amplamente desfavorável. O prefeito Sebastião Mello (MDB) lidera com 52% dos votos ante apenas 30% da candidata petista, a deputada federal Mária do Rosário.

Em São Paulo, o PT apoia o candidato do Psol, Guilherme Boulos, que aparece comendo poeira atrás de Ricardo Nunes (MDB) nas pesquisas. Ele partiu para o tudo ou nada. Saiu de mochilão para dormir nas casas dos eleitores da periferia, divulgou denúncias contra o prefeito no caso da máfia das creches e até aceitou participar de uma sabatina com Pablo Marçal (PRTB).

Mas a iniciativa mais simbólica do candidato do PSOL foi a “Carta de São Paulo”, versão atualizada da Carta aos Brasileiros de Lula, de 2002, com o mesmo objetivo de tentar reduzir sua rejeição. Na carta, além de repisar o que já disse muitas vezes sobre ser um político do diálogo e não um radical invasor de propriedades, Boulos deu um passo adiante, reconhecendo a dificuldade da esquerda de se conectar com um eleitorado decisivo.

“Pelo nosso propósito de olhar sempre para os invisíveis, muitas vezes nós da esquerda deixamos de falar com tanta gente que também batalha, sofre o dia a dia das periferias e que buscou encontrar sua própria forma de ganhar a vida. A periferia mudou. Você, mulher que foi abrir seu salão, vender salgados na garagem de casa ou na porta do metrô, sabe disso”, diz.

Para acrescentar: “Você, jovem, que financiou uma moto e foi trabalhar sem parar e sem nenhuma proteção, sabe disso. Você que pega um carro e dirige a cidade toda como motorista de aplicativo sabe disso. Muitas vezes nós deixamos de falar com vocês”.

Veja também

Após revés em BH, PT acena ao centro em Minas e já debate aliança com PSD de Pacheco em 2026