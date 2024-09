Sem "esforço concentrado" na Câmara, líderes se engajam em campanhas nos Estados

A- A+

A poucos dias do primeiro turno das eleições municipais, líderes da Câmara se mobilizam em suas regiões para comparecerem em agendas de campanha de aliados.

Com a votação marcada para 6 de outubro e sem mais períodos de esforço concentrado previstos na Casa, os principais líderes pretendem dobrar a dedicação em seus redutos.



Um dos concorrentes à presidência da Câmara, o líder do PSD, Antonio Brito (BA), faz visitas a municípios baianos entre a quinta-feira, 19, e o domingo, 22.

O deputado vai a Ribeira do Pombal, onde o PSD tem Nathan Brito como candidato a vice de Eriksson Silva (MDB). Depois, passa por cidades do Recôncavo e visita Nazaré das Farinhas, onde o partido de Brito tem Benon como candidato a prefeito, e Jequié, onde Alexandre da Saúde, também do PSD, concorre à administração municipal.



Outro nome que tem sido citado na disputa pela sucessão de Lira, Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) percorre cidades de Alagoas. Ele vai a Santana do Ipanema, município que já foi administrado pelo seu pai e hoje tem como prefeita a sua irmã, Christiane Bulhões.

Na cidade, Isnaldo apoia Eduardo Bulhões (MDB) à Prefeitura, com Mário do Laboratório (MDB) como vice, contra candidaturas do PP e do União.

Depois, o deputado faz atividades com os candidatos a prefeito Jó Dionísio (MDB), em Olivença, e Joãozinho (MDB), em Senador Rui Palmeira.



No município de Poço das Trincheiras, Isnaldo vai apoiar Marcelo Melo (PDT), que disputa a eleição para prefeito contra um candidato do próprio MDB, o atual prefeito Valmiro Costa. Segundo aliados de Isnaldo, a posição envolve "uma questão mais pessoal".



Também lembrado para a presidência da Câmara, o líder do PP, Dr. Luizinho (RJ), vai a Vilar dos Teles, em São João de Meriti (RJ), na noite desta quarta, em uma agenda com o vereador Paulinho (PP), candidato à reeleição.

Os demais compromissos do deputado ainda não foram definidos. Os líderes do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), do Republicanos, Hugo Motta (PB), não informaram suas agendas.



O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), planeja uma visita nesta semana ao município cearense de Quixeramobim, onde Paulo Ferreira (PT) é candidato a prefeito, com um vice do União Brasil e contra candidaturas do PSB, do PDT e do DC.

Depois, passa por Acopiara, onde o PT apoia Dr. Vilmar (PSB), cuja vice, Marli, é do União Brasil.



O PT também tem candidatos em três municípios que Guimarães vai visitar: Luizinho, em Senador Pompeu; Marcondes Ferraz, em Saboeiro, e Neto Feitosa, em Aiuaba.



O líder do PSB, Gervásio Maia (PSB-PB), faz uma live na sexta-feira, 20, com o candidato a reeleição em Algodão de Jandaíra, Humberto dos Santos (PSB), com vice também do PSB. Ele concorre contra uma candidatura da Rede Sustentabilidade.



No sábado, 21, tem carreata e comício nos municípios paraibanos: Mato Grosso, onde o PSB concorre com a candidata Gidalva em chapa pura; São Bentinho, onde o PSB apoia Giovana Olímpio e Jannilson dos Santos, candidatos à Prefeitura pelo Republicanos; e Brejo dos Santos, onde Luciene (PSB) concorre à Prefeitura em uma chapa com o PL.



O líder do PDT, Afonso Motta (RS), vai a Passo Fundo, onde o PDT concorre a prefeito com Airton Dipp e um vice do PT; Sarandi, onde Reinaldo Nicola (PDT) concorre com um vice do mesmo partido; e Viamão, onde Guto Lopes (PDT) tem vice do MDB e disputa contra o PT, o PSDB e o PL.



Afonso Motta também deve ir a São Borja, onde o PDT lançou Tiago Cadó e Ana Gattiboni; Alegrete, com Zé Paulo e Rui Motta, do PDT, candidato à Prefeitura contra PT, MDB e PL; São Francisco de Assis, com Paulinho Salbego do PDT e Miguel Lamberti do MDB contra um adversário do PSB; Manoel Viana, onde Careca e Alemão, ambos do PDT, competem contra o PP; e Osório, onde Romildo Bolzan Júnior, ex-presidente do Grêmio, e Ed Moraes, ambos do PDT, concorrem contra MDB e PL.



O líder da oposição, Filipe Barros (PL-PR), fica nesta semana no município paranaense de Cascavel, onde apoia Renato Silva (PL) para prefeito, cujo vice é Henrique Mecabô, do Novo.

Na semana que vem, Barros vai à sua cidade natal, Londrina, onde o seu partido tem Junior Santos Rosa como vice do candidato a prefeito Tiago Amaral (PSD).



O líder do PL, Altineu Côrtes (RJ), vai a São Gonçalo, onde sua legenda disputa com favoritismo a reeleição com Capitão Nelson.

Ele também faz visita à sua base eleitoral em Itaboraí, onde Marcelo Delaroli é o nome da sigla para o comando da Prefeitura, com vice do PP, Elber Correa. Há também uma previsão de passagem no Rio de Janeiro, onde o PL tem Alexandre Ramagem como candidato.



Outros líderes procurados pela reportagem não responderam ou disseram que ainda não tinham as agendas marcadas.

