A- A+

REDE SOCIAL Com bloqueio ainda vigente, X funciona na rede do STF Atualização em aplicativo abriu ''janela' de acesso para usuários, de acordo com análise da Anatel

A rede social X passou ficar disponível nesta quarta-feira na rede de internet do Supremo Tribunal Federal (STF), assim como em outras partes do país.



O bloqueio da plataforma, determinado no mês passado pelo STF, continua valendo. Entretanto, o acesso foi permitido devido a uma atualização do aplicativo.

Procurado, o STF não comentou a questão. O processo no qual a suspensão foi determinada tramita em sigilo.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirmou que está verificando os casos e que não houve mudança na decisão que suspendeu a rede social.



O Globo apurou junto a fontes da agência que uma atualização do aplicativo abriu essa "janela" para que alguns usuários tivessem acesso à plataforma.

A equipe técnica da Anatel constatou nesta manhã que o conteúdo do X foi colocado em redes de servidores, chamadas de CDNs (Redes de Entrega de Conteúdo), onde não estavam até ontem.



Com isso, não estavam bloqueados os endereços exclusivos que identificam os dispositivos na internet (chamados de IPs) a partir dessas novas redes em uso. Desta forma, usuários que foram direcionados para esses novos servidores tiveram o acesso restabelecido.

Veja também

JUSTIÇA Barroso diz que alegação de inocência de réus do 8 de janeiro é "mito"