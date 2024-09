A- A+

BRASIL Atualização no X abriu 'janela' de acesso para usuários, indica análise da Anatel; entenda Rede social está bloqueada no Brasil após decisão do STF

Usuários do X, do bilionário Ellon Musk, relataram nesta quarta-feira (17) que estavam conseguindo acessar a rede social pelo aplicativo, apesar de a ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo bloqueio permanecer em vigor.



O Globo apurou junto a fontes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que uma atualização do aplicativo abriu essa “janela” para que alguns usuários tivessem acesso à plataforma.

A equipe técnica da agência constatou nesta manhã que o conteúdo do X foi colocado em redes de servidores, chamadas de CDNs (Redes de Entrega de Conteúdo), onde não estavam até ontem. Com isso, não estavam bloqueados os endereços exclusivos que identificam os dispositivos na internet (chamados de IPs) a partir dessas novas redes em uso. Desta forma, usuários que foram direcionados para esses novos servidores tiveram o acesso restabelecido.

A Anatel afirmou na manhã desta quarta-feira que está verificando os casos em que usuários estão conseguindo acessar a rede e ressaltou que não houve mudança na decisão que suspendeu a rede social. A plataforma foi suspensa por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no fim do mês passado, confirmada pela Primeira Turma da Corte.

Moraes determinou a suspensão total do X no Brasil depois que a plataforma descumpriu a ordem dada por ele para indicar um representante legal no país no prazo de 24 horas. O ministro determinou a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento da rede social até que todas as ordens judiciais dadas por ele fossem cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional.

