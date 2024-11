Sem promessa de apoio em 2026, Fuad Noman encontra Lula e presenteia presidente com suspensório

A- A+

Pela primeira vez desde que foi reeleito prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) encontrou com o presidente Lula (PT) em reunião que ocorreu no início da noite desta quinta-feira em Brasília.



Os políticos trocaram verdadeiros afagos: Fuad agradeceu os recursos do governo federal, enquanto o petista lhe parabenizou pelo desempenho nas eleições deste ano. O prefeito ainda presenteou Lula com um suspensório, acessório que se tornou sua marca pessoal na campanha deste ano.

A vitória de Fuad Noman nas urnas, contudo, não pode ser atrelada ao presidente da República, uma vez que os políticos não estiveram no mesmo palanque. No primeiro turno, o PT de Lula apoiou o deputado federal Rogério Correia, sexto colocado na disputa com 4,4% dos votos. Este afastamento gerou mágoas que foram verbalizadas por dirigentes do PSD.

Já no segundo, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, formalizou um aceno do presidente a Fuad, mas em nenhum momento houve associações públicas entre os dois. Na reunião de ontem, Padilha esteve presente junto ao deputado federal Reginaldo Lopes (PT), que atuou nos bastidores da campanha do prefeito, e seu vice eleito, o vereador Álvaro Damião (União).

Logo após ser reeleito no último dia 27, o prefeito de Belo Horizonte não garantiu que irá apoiar Lula em sua reeleição, em dois anos.

— Apoiarei quem apoiar Belo Horizonte. Espero que meu partido tenha um nome nacional ou estadual. Se o PSD tiver candidato, vou apoiar o nome do partido porque sou um homem do PSD. Semana que vem vou falar com [Gilberto] Kassab [presidente nacional do partido] para avaliar como vamos fazer. O PSD tem dois nomes para o governo do estado, Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira, e para a Presidência tem outros dois que Kassab tem dito, mas não sei dizer quem são — disse Fuad Noman, sem se comprometer.

O prefeito ainda ponderou que apoiou Lula no segundo turno de 2022 porque ele teria prometido olhar "com carinho" para Belo Horizonte.

A ida de Fuad Noman à Brasília chancelou importantes vitórias para sua gestão. O governo federal se comprometeu a lhe entregar a concessão do anel rodoviário, que representa um drama para a capital belo-horizontina pelo alto número de assistentes e hoje está na malha federal. O prefeito também teve seu plano de transformar o antigo terreno do Aeroporto Carlos Prates em centro cultural chancelado pelos ministros.

A agenda do mineiro começou com uma reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, logo pela manhã. Antes de encontrar com Lula, ele esteve com o ministro de Transportes, Renan Filho.

