'Sempre seremos implacáveis contra qualquer tentativa de golpe', diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira (8), no ato em memória aos ataques golpistas às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023, que os responsáveis pela depredação serão punidos. Ele falou em ser intransigente na defesa da democracia.

"Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram, todos. Inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terão amplo direito de defesa, e terão direito à presunção de inocência", afirmou.